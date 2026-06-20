На детской площадке в Кинеле двухлетний ребенок получил травмы из-за падения на него калитки

В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщается, что на детской площадке в поселке Елшняги города Кинеля Самарской области 2-летний ребенок получил травмы в результате падения на него калитки. В настоящее время пострадавший мальчик госпитализирован в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Павла Михайловича Олейника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.