Новый стандарт обучения в старших классах начнет действовать в 2027 году

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство изменит программу обучения в старших классах. Его слова приводит РИА Новости.

Кравцов уточнил, что обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. начнет действовать в 2027 году. «Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям», — подчеркнул он.

Согласно новым правилам, школьник сможет изучать все предметы на базовом уровне, тогда как раньше обязательно было изучать две дисциплины более углубленно.