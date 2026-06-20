С 23 июня автобусы из Йошкар-Олы в Самару станут ежедневными

С 23 июня на маршруте Йошкар-Ола – Самара начинают выполняться ежедневные рейсы. Новый перевозчик – компания «Автостар» из Самары – будет обслуживать направление по нечетным числам. Отправление с Республиканского автовокзала Йошкар-Олы в 16:45.

По четным числам рейсы продолжит выполнять компания «Якорь» из Чувашии. Отправление в 17:45 от автовокзала на Ленинском проспекте, 4А, и в 18:00 от автовокзала на Кокшайском проезде, 19.

Оба маршрута проходят через Тольятти. По нечетным датам автобусы также следуют до Димитровграда. Стоимость билетов начинается от 2800 рублей, пишет СамараОнлайн24.