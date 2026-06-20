В Тольятти Skoda сбила подростка на СИМ

В Автозаводском районе Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием автомобиля и средством индивидуальной мобильности. 19 июня в 09:30 мужчина 1959 г.р., управляя автомобилем Skoda, осуществляя движение по ул. Автостроителей со стороны ул. Южного шоссе в сторону ул. 70 лет Октября, у дома № 4 допустил наезд на 16-летнего подростка, управляющего средством индивидуальной мобильности (пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, не спешившись, на разрешающий сигнал светофора). Пострадавшему подростку рекомендовано амбулаторное лечение.