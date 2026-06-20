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Прошли соревнования по автомобильному многоборью среди руководителей территориальных подразделений Госавтоинспекции Самарской области

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прошли соревнования по автомобильному многоборью среди руководителей территориальных подразделений Госавтоинспекции Самарской области

В преддверии 90‑летия ГАИ прошли соревнования по автомобильному многоборью среди руководителей территориальных подразделений Госавтоинспекции Самарской области.

В этом году, 3 июля, Госавтоинспекция отмечает значимую веху — 90 лет со дня создания Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации!

По всему региону в честь памятной даты разворачивается целая череда ярких событий: проходят спортивные состязания и просветительские мероприятия, которые не только чествуют славную историю службы, но и напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения.

Госавтоинспекция неизменно находится в авангарде обеспечения безопасности жителей и гостей нашей области. От того, насколько слаженно и чётко работает коллектив службы, зависят жизни и здоровье наших граждан, спокойствие на дорогах.

С целью сплочения руководящего коллектива и повышения его мастерства на территории Самарской области прошли соревнования по автомобильному многоборью среди руководителей территориальных подразделений Госавтоинспекции региона.

Полицейским предстояло в одной связке с чемпионами‑пилотами автоспорта пройти три напряжённых этапа: проезд по искусственному льду, аквапланирование и маневрирование. Строгое жюри из опытных автомобильных спортсменов определяло сильнейших и щедро делилось секретами мастерства. Среди экспертов — чемпионы России Владимир Шешенин, Михаил Митяев и Кирилл Ладыгин.

Все участники соревнований показали отличные результаты, продемонстрировав виртуозное мастерство вождения!

На торжественной церемонии награждения, обращаясь к участникам соревнований, заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области, генерал‑майор полиции Александр Афанасьев, поздравил призёров с победой. Он особо подчеркнул, что в состязаниях такого высокого уровня нет проигравших — каждый, кто вышел на старт, уже одержал победу над собой и продемонстрировал высокий профессионализм.

По итогам состязаний победителем соревнований стал начальник отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Нефтегорский», майор полиции Михаил Яблочкин. Второе место занял начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Большечерниговскому району, подполковник полиции Максим Ализаренко. Третье место завоевал начальник отделения Госавтоинспекции отделения МВД России по Елховскому району, майор полиции Эмиль Рахматуллин.

Начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области, полковник полиции Бобров Игорь Александрович, отметил, что соревнования стали не просто проверкой профессиональных навыков, но и отличной возможностью обменяться опытом, отточить мастерство в неформальной обстановке и укрепить командный дух.

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