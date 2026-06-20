В САТОБ прозвучала последняя опера великого русского композитора, Петра Ильича Чайковского – «Иоланта»

В Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича прозвучала последняя опера великого русского композитора, Петра Ильича Чайковского – «Иоланта» в авторской версии народного артиста СССР, Героя Труда РФ Юрия Башмета.

«Наш регион и Юрия Абрамовича связывает давняя творческая дружба.

Сегодня на главной музыкальной сцене региона мы приветствуем V Музыкальный фестиваль Юрия Башмета, где представлена опера Петра Чайковского «Иоланта».

Это выдающееся произведение о любви, о свете зримом и свете внутреннем. Фестиваль стал важным событием, как для артистов, так и для зрителей. Пусть эта прекрасная традиция собираться в начале лета на музыкальный фестиваль сохранится на многие годы и будет продолжать развивать музыкальную культуру нашего региона», - отметила министр культуры региона Ирина Калягина.

В постановке оперы приняли участие: Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением маэстро, выдающиеся солисты ведущих театров страны, хор Самарского академического театра оперы и балета (главный хормейстер - Максим Пожидаев). В исполнении талантливых музыкантов и певцов, звучание оперы стало настоящим музыкальным праздником.

Концерт прошел при поддержке Правительства Самарской области.

Организатор концерта — Автономная некоммерческая организация гастрольно-концертное агентство «Концерты, фестивали, мастер-классы».

Фото: минкульт СО