Я нашел ошибку
Главные новости:
В субботу, 20 июня, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в областном татарском национальном празднике «Сабантуй — 2026». В этом году он отмечается в Самаре в 37 раз.
Вячеслав Федорищев принял участие в областном татарском национальном празднике «Сабантуй»
22 июня 1941 года. Дата, которая есть в истории каждой семьи. День, когда началась Великая Отечественная война, унесшая 27 миллионов жизней.
Свеча Памяти: с 2004 года в День памяти и скорби по всей России зажигают свечи
Сегодня, 19 июня, в 12:34 в пожарно-спасательный отряд № 35 филиал облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Самара - Бугуруслан.
На автодороге Самара - Бугуруслан автомобиля Hyundai Starex съехал в кювет 
Проведение выходных на даче — прекрасная возможность отдохнуть на свежем воздухе, но важно не забывать о безопасности.
 Безопасность на даче: памятка для всей семьи
В Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича прозвучала опера  Чайковского  «Иоланта» в авторской версии народного артиста СССР, Героя Труда РФ Юрия Башмета.
В САТОБ прозвучала последняя опера великого русского композитора, Петра Ильича Чайковского – «Иоланта»
По информации Приволжского УГМС 21 июня местами в Самарской области ожидается сильный дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-18 м/с, возможен град.
21 июня в регионе ожидается сильный дождь, гроза, возможен град
В Самарской области компанию оштрафовали за отмененный концерт Стаса Михайлова
В Самарской области компанию оштрафовали за отмененный концерт Стаса Михайлова
В Самаре прошло возгорание трамвая
В Самаре прошло возгорание трамвая
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.44
1.53
EUR 84.17
1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Виталий Шабалатов поздравил медиков региона с профессиональным праздником
Бесплатная пешеходная экскурсия по Самаре для семей с детьми
Более 400 жителей региона сдали кровь во Всемирный день донора
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

 Безопасность на даче: памятка для всей семьи

148
Проведение выходных на даче — прекрасная возможность отдохнуть на свежем воздухе, но важно не забывать о безопасности.

Проведение выходных на даче — прекрасная возможность отдохнуть на свежем воздухе, но важно не забывать о безопасности.

Чтобы отдых не был омрачён неприятными происшествиями, рекомендуем соблюдать простые, но жизненно важные правила.

Электробезопасность:

— Регулярно проверяй электропроводку и оборудование на наличие повреждений и признаков износа.
— Не перегружай электросеть — это может привести к возгоранию.

Пожарная безопасность:

— Не храни баллоны с газом и легко воспламеняющиеся жидкости рядом с источниками тепла и открытым огнём.
— Проверь дымоход и вентиляцию в печах, каминах и банях.
— Следи за состоянием печи в бане или сауне, не оставляй её без присмотра во время топки.
— Установи пожарный извещатель и датчики утечки газа.
— Держи под рукой огнетушитель, ведро с водой или песком.

Безопасность детей на даче:

— Лестницы в доме, где есть маленькие дети, должны быть огорожены.
— Не позволяй детям бегать и играть на винтовых или крутых лестницах.
— Если в доме есть печь — всегда закрывай её дверцу, следи, чтобы ребёнок не прикоснулся к горячей поверхности.
— Погреб должен быть надёжно закрыт, чтобы ребёнок не упал внутрь.
— Острые предметы (ножницы, секаторы и т.п.) храни вне зоны доступа детей.
— Садовую химию держите в недоступных местах, а после обработки растений не позволяй детям к ним подходить.
— Никогда не оставляй садовый инвентарь и инструменты в открытом доступе.
— Закрывай колодцы, бочки и другие ёмкости с водой.
— Объясни детям, что нельзя трогать диких животных, а также незнакомых кошек и собак.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В четверг, 18 июня, в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» прошел первый этап Конференции Самарского регионального отделения партии «Единая Россия».
18 июня 2026  22:20
Стратегические решения: Вячеслав Федорищев провел конференцию реготделения партии «Единая Россия»
1224
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
18 июня 2026  13:17
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
1208
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
18 июня 2026  12:52
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
1689
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
18 июня 2026  10:01
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
546
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
16 июня 2026  11:17
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
706
Весь список