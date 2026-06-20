 Безопасность на даче: памятка для всей семьи

Проведение выходных на даче — прекрасная возможность отдохнуть на свежем воздухе, но важно не забывать о безопасности.



Чтобы отдых не был омрачён неприятными происшествиями, рекомендуем соблюдать простые, но жизненно важные правила.



Электробезопасность:



— Регулярно проверяй электропроводку и оборудование на наличие повреждений и признаков износа.

— Не перегружай электросеть — это может привести к возгоранию.



Пожарная безопасность:



— Не храни баллоны с газом и легко воспламеняющиеся жидкости рядом с источниками тепла и открытым огнём.

— Проверь дымоход и вентиляцию в печах, каминах и банях.

— Следи за состоянием печи в бане или сауне, не оставляй её без присмотра во время топки.

— Установи пожарный извещатель и датчики утечки газа.

— Держи под рукой огнетушитель, ведро с водой или песком.



Безопасность детей на даче:



— Лестницы в доме, где есть маленькие дети, должны быть огорожены.

— Не позволяй детям бегать и играть на винтовых или крутых лестницах.

— Если в доме есть печь — всегда закрывай её дверцу, следи, чтобы ребёнок не прикоснулся к горячей поверхности.

— Погреб должен быть надёжно закрыт, чтобы ребёнок не упал внутрь.

— Острые предметы (ножницы, секаторы и т.п.) храни вне зоны доступа детей.

— Садовую химию держите в недоступных местах, а после обработки растений не позволяй детям к ним подходить.

— Никогда не оставляй садовый инвентарь и инструменты в открытом доступе.

— Закрывай колодцы, бочки и другие ёмкости с водой.

— Объясни детям, что нельзя трогать диких животных, а также незнакомых кошек и собак.