Свеча Памяти: с 2004 года в День памяти и скорби по всей России зажигают свечи

22 июня 1941 года.

Дата, которая есть в истории каждой семьи. День, когда началась Великая Отечественная война, унесшая 27 миллионов жизней.



С 2004 года в День памяти и скорби по всей России зажигают свечи. Вспоминают тех, кто не вернулся. В 2020 году акция вышла в онлайн, потому что быть вместе можно даже на расстоянии



С 10 по 22 июня зажги свою виртуальную свечу на сайте деньпамяти.рф. Твой огонёк появится на «Карте памяти». А счётчик покажет, сколько людей в Самарской области уже сказали: «Я помню».



Присоединяйся. Пусть память о подвиге живёт!

Фото: минкульт СО