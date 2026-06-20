На автодороге Самара - Бугуруслан автомобиля Hyundai Starex съехал в кювет 

Сегодня, 19 июня, в 12:34 в пожарно-спасательный отряд № 35 филиал облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Самара - Бугуруслан. Оперативно к месту происшествия были направлены дежурный караул пожарно-спасательной части № 103 Отряда № 35 в количестве 4 человек на пожарной автоцистерне, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что водитель автомобиля Hyundai Starex допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

К сожалению, в результате ДТП один пассажир получил травмы и был госпитализирован.



По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.



Фото: облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»