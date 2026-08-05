В Советском районе Самары проводят проверку по факту ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла

4 августа в 08:45 водитель автомобиля Москвич-412 - мужчина 1951 г.р., осуществляя движение по ул. Карбышева, со стороны ул. Антонова-Овсеенко, в направлении ул. Михаила Сорокина, в районе дома № 61, осуществил проезд регулируемого перекрёстка на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с мотоциклом STELS, под управлением водителя 1994 г.р. (находился в мотошлеме), который двигался со стороны ул. Советской Армии, в направлении ул. Ивана Булкина. Пострадавший водитель мотоцикла на автомобиле скорой медицинской помощи доставлен в больницу.