На ЗАО «Нефтефлот» заложат два пассажирских судна проекта «МПКС-L»

6 августа 2026 года в 13:30 на производственной площадке ЗАО «Нефтефлот» состоится торжественная церемония закладки килей двух пассажирских судов проекта «МПКС-L».

Суда предназначены для перевозки пассажиров на местных и пригородных линиях Самары и Самарской области. Контракт на их строительство и поставку подписан 22 ноября 2024 года между ЗАО «Нефтефлот» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Лизингополучателем выступает Самарское речное пассажирское предприятие. Проект разработан группой компаний «Р-Флот».

Каждое судно рассчитано на 240 пассажиров. Габаритная длина составляет 29,95 метра, ширина – 7,88 метра, высота борта – 2,75 метра. Экипаж – шесть человек.

Закладка килей станет официальным началом строительства новых судов и важным этапом обновления пассажирского флота региона.