Самара примет финал региональной лиги соревнований по джимхане

9 августа на площадке автодрома Drift That… (Самара, Ракитовское шоссе, 2) состоится финальный, третий этап региональной лиги «VOLGA» Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series. Именно здесь определится второй региональный Чемпион сезона, который представит лигу «VOLGA» в финальном этапе PRO серии Yuka Drive Gymkhana.

Финал станет кульминацией сезона, в котором приняли участие более 30 пилотов из регионов Поволжья. На протяжении нескольких месяцев спортсмены набирали очки в общем зачете, и теперь именно самарский этап поставит точку в борьбе за титул Чемпиона региональной лиги «VOLGA».

При этом мероприятие традиционно пройдет в формате семейного фестиваля. Пока пилоты будут бороться за чемпионский титул, гостей ждут интерактивные площадки, автоспортивные активности, мастер-классы для детей и насыщенная развлекательная программа. Такой формат позволяет познакомиться с джимханой не только поклонникам автоспорта, но и тем, кто впервые приезжает на соревнования всей семьей.

Джимхана — автоспорт, где решают мастерство и секунды

Джимхана — одна из самых динамичных дисциплин автомобильного спорта. Пилоты проходят сложную трассу, состоящую из скоростных связок, разворотов, «восьмерок» и других технических элементов, стараясь показать максимально быстрое время. Во второй части соревнований быстрейшие пилоты встречаются в парных заездах на зеркальных конфигурациях трассы. Чемпион региональной лиги «VOLGA» получит право представить свой регион в финальном этапе PRO серии Yuka Drive Gymkhana, где встретятся сильнейшие пилоты России и Республики Беларусь.

Перед заключительным этапом шансы на чемпионский титул сохраняют сразу несколько спортсменов. Интрига в серии остается максимальной, так как в джимхане главным критерием является время прохождения трассы, а исход борьбы нередко решают десятые и даже сотые доли секунды.

Положение в личном зачете перед финальным этапом:

⦁ место — Андрей Четвериков (Самара) — 271 балл

⦁ место — Максим Скорняков (Сочи) — 265 баллов

⦁ место — Камиль Хамидуллин (Уфа) — 223 балла

⦁ место — Игорь Сахаров (Москва) — 214 баллов

⦁ место — Пётр Мунтьянов (Самара) — 197 баллов

Почему стоит приехать всей семьей?

Финальный этап региональной лиги «VOLGA» — это не только соревнования лучших пилотов, но и полноценный семейный фестиваль.

На протяжении всего дня гостей мероприятия ждут:

⦁ финальные заезды сильнейших пилотов региональной лиги «VOLGA»;

⦁ G-TAXI — возможность проехать по трассе вместе с профессиональным пилотом;

⦁ автоспортивные симуляторы, где каждый сможет попробовать себя в роли пилота джимханы;

⦁ мастер-классы по программированию и сборке роботов для детей;

⦁ детская зона с батутами и активностями для юных гостей;

⦁ развлекательная программа для всей семьи;

⦁ фуд-корт и зоны отдыха.

Финал Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series — это возможность увидеть решающий этап сезона, познакомиться с дисциплиной джимхана и провести насыщенный летний день всей семьей.

Вход для зрителей бесплатный при предварительной регистрации на официальном сайте мероприятия.



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