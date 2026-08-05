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Кадровую ситуацию в медучреждениях, организацию высокотехнологичной медпомощи, а также создание реабилитационных центров для участников СВО обсудили на совещании в облправительстве

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Во вторник, 4 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочее совещание по кадровому обеспечению медицинских учреждений Тольятти.

Во вторник, 4 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочее совещание по кадровому обеспечению медицинских учреждений Тольятти. В обсуждении вопроса приняли участие министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, ректор Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ), член-корреспондент РАН Александр Колсанов, главный врач Тольяттинской городской клинической больницы №5 Олег Сакеев и главный врач Тольяттинской городской клинической больницы № 2 им. В.В. Баныкина Виталий Сибряев.

Александр Колсанов представил предложения по улучшению ситуации с обеспеченностью медицинскими кадрами в Тольятти, подготовленные по поручению Губернатора. Ректор подчеркнул, что работа в этом направлении в университете уже ведётся. Студенты, заключившие целевой договор с медицинскими организациями г.о. Тольятти, в обязательном порядке проходят производственную практику в медорганизациях по месту целевого договора — это способствует тому, что после окончания вуза они остаются работать в Тольятти. Также планируется, что и обучающиеся младших курсов будут проходить практику на базе тольяттинских поликлиник и стационаров.

Кроме того, для укрепления кадрового потенциала ректор предложил рассмотреть возможность реализации части образовательной программы непосредственно на клинических базах Тольятти. Согласно инициативе, первые три курса студенты могут осваивать теоретическую базу в Самаре в СамГМУ, а начиная с четвёртого курса — и в перспективе на младших курсах — могут переходить к практическому обучению в клинических базах СамГМУ в Тольятти. Участие смогут принять студенты, имеющие целевое направление от лечебных учреждений Тольятти; проживающие в городе и обучающиеся как на бюджетной, так и на внебюджетной основе; а также студенты из других регионов, планирующие в будущем работать в Тольятти.

Реализация этой меры позволит будущим врачам заблаговременно познакомиться с будущим местом работы, профессиональными обязанностями и коллективом, а значит — легче адаптироваться после окончания вуза. В итоге выпускники с большей вероятностью останутся работать в Тольятти, уже имея чёткую карьерную перспективу.

«Общаясь с нашими студентами из Тольятти, мы выяснили, что у них есть интерес в освоении части образовательной программы на базе лечебных учреждений этого города, — отметил Александр Колсанов. — Есть и студенты, имеющие целевое направление от тольяттинских ЛПУ, но не являющиеся жителями города, при этом после окончания вуза они также пополнят штат местных больниц. Это говорит о том, что такой формат может быть востребован среди молодёжи, которая планирует строить карьеру в нашем регионе».

В дальнейшем опыт, наработанный для Тольятти, может быть масштабирован и на другие города Самарской области — к примеру, в СамГМУ обучается 151 студент из Сызрани и 41 студент из Жигулёвска.

В ходе совещания затронули вопросы модернизации системы здравоохранения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, а также создания крупных реабилитационных центров для военнослужащих и членов их семей на базе медицинских учреждений региона.

«Крупнейшие больницы Тольятти уже сегодня выполняют сложнейшие операции. Наша цель — сделать передовую медицину доступной для каждого жителя, чтобы не приходилось ехать за лечением в федеральные центры. Многие крупные городские клиники нуждаются в капитальном ремонте и переоснащении, что позволит не только лечить жителей нашего города в комфортных условиях, но и оказывать медицинскую помощь в соответствии с современными стандартами. Для этого важно добиваться включения ключевых объектов здравоохранения Тольятти в федеральную программу для полной модернизации корпусов, операционных и реанимационных отделений», — отметил главный врач Тольяттинской городской клинической больницы №5 Олег Сакеев.

С инициативой о создании одного из крупнейших реабилитационных центров для участников СВО и членов их семей на базе Тольяттинской больницы №4  выступил Виталий Сибряев.

«Возвращение бойцов к полноценной жизни после ранений и боевых травм — это не просто медицинская задача, это наш долг. Мы видим, что потребность в комплексной, системной реабилитации растёт с каждым месяцем. Нужен единый центр, где человек получит всё: от восстановительной хирургии и физиотерапии до психологической поддержки и социальной адаптации. И важно, что мы закладываем в концепцию помощь не только самим участникам СВО, но и членам их семей, которые несут колоссальную эмоциональную нагрузку. Тольяттинская больница №4 обладает для этого и кадровым потенциалом, и материально-технической базой. Мы готовы стать точкой притяжения для всего региона, чтобы военнослужащие и их близкие не оставались один на один со своими проблемами после возвращения домой», — отметил главврач.

Вячеслав Федорищев поддержал инициативы, подчеркнув, что здоровье и благополучие жителей — это один из важнейших приоритетов.

«Сегодня мы обсудили конкретные шаги, которые должны принести реальные, ощутимые результаты. Кадровый вопрос в медицине — ключевой. Мы обязаны создать условия, при которых талантливые специалисты будут приезжать к нам, оставаться и развиваться именно здесь. Это и достойная оплата труда, и чёткие перспективы профессионального роста. Безусловно, важнейший вопрос — модернизация системы здравоохранения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Жители региона не должны ехать за сотни километров, чтобы получить операцию или качественную диагностику. И у нас есть все возможности для того, чтобы обеспечить эту помощь в наших больницах, на нашей земле. Отдельно хочу сказать о реабилитации военнослужащих и членов их семей. Те, кто защищает Родину, и их близкие должны получать у нас самую качественную, самую внимательную медицинскую поддержку. Создание крупных реабилитационных центров на базе наших медучреждений — это наш долг и наша ответственность. Прошу всех подойти к реализации этих задач максимально предметно. Люди ждут не отчётов — люди ждут помощи. И мы обязаны её обеспечить», — подвел итоги совещания Вячеслав Федорищев.

Теги: Самара

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