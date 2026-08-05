Добровольчество объединяет тысячи людей в Самарской области 

В Самарской области тысячи людей каждый день вклад в развитие добровольчества. Среди них школьники, студенты, работающая молодежь, «серебряные» волонтеры и НКО. Один из героев регионального добровольческого движения - Андрей Чугунов, студент Самарского университета им. Королева.

Андрею 23 года и за четыре года в качестве волонтера он стал участником крупнейших событий страны. Он запускал «настоящую ракету» на «Студенческой весне», работал в службе протокола на закрытой встрече с Президентом РФ на Всемирном фестивале молодежи. Как и многие волонтеры региона, Андрей открыл для себя эти возможности благодаря платформе Добро.рф, которая объединяет более 9 миллионов добровольцев по всей страны.

Между поездками Андрей руководит студсоветом, помогает организовывать университетские мероприятия, проводит собеседования с будущими волонтерами и участвует в сборах гуманитарной помощи для бойцов и мирных жителей в зоне СВО.

«Для меня добровольчество стало способом развиваться, знакомиться с людьми и быть полезным. Я делюсь с друзьями своим опытом, и некоторые из них с охотой пробуют себя в добровольчестве», - рассказывает Андрей.

Развитие добровольчества - важная часть работы регионального Правительства. Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что добровольчество охватывает все сферы жизни и все возрасты, а задача власти — создавать условия для самореализации каждого, кто хочет помогать другим. В этом году по инициативе главы региона учреждена региональная премия «Волжское сердце», призванная отметить лучших добровольцев региона. Заявки могут подать отдельные волонтеры, некоммерческие организации и Добро.Центры, школьные и студенческие объединения, представители бизнеса, а также инициативные группы и семьи. Всего в премии более 20 номинаций по разным направлениям добровольчества. Заявочная кампания проходит на платформе Добро.рф до 10 сентября, а торжественная церемония награждения состоится в декабре на Форуме добровольцев Самарской области, приуроченном к Международному дню добровольца.

Фото: Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Самарской области