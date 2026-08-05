 Ссоциальный контракт помог ветерану СВО открыть в регионе своё дело в строительной отрасли

В Самарской области участники специальной военной операции и члены их семей могут заключить социальные контракты в приоритетном порядке. Такой вид помощи предусмотрен национальным проектом «Семья», реализуемым по поручению Президента страны Владимира Путина.

Самарец Михаил Ермаков ушёл на СВО добровольцем в 2022 году. После демобилизации по ранению ветеран боевых действий работал по найму, но принял решение профессионально развиваться в сфере строительства и инженерии. Он выбрал установку натяжных потолков как основное направление деятельности. Благодаря социальному контракту приобрёл всё необходимое оборудование и официально стал предпринимателем - открыл ИП.

«Полученные средства потратил на приобретение нового качественного инструмента для оказания услуг по установке натяжных потолков, а также на продвижение и рекламу, потому что открыл своё дело и хочу заниматься этим дальше. Круто, когда государство так помогает на самом деле», - рассказал Михаил.

На реализацию социального контракта по мероприятию «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» ветеран СВО получил более 335 тысяч рублей.

Всего с января 2026 года жителями Самарской области заключено более 3200 социальных контрактов. На оказание этой меры поддержки в областном бюджете предусмотрено свыше 1,3 миллиарда рублей (консолидированный бюджет). В начале года глава региона Вячеслав Федорищев объявил о значительном увеличении финансирования социальных контрактов – до 1,3 млрд рублей.

Приоритетное право на заключение соцконтрактов имеют участники СВО и члены их семей, а также многодетные родители.

«Самое главное, что при заключении социального контракта для участников СВО и их семей не учитываются их доходы. Мы помогаем на каждом этапе: от подачи заявления и сбора документов до проработки бизнес-планов и коммерческих предложений. То есть мы работаем с каждым», - поясняет Мария Рузаева, старший инспектор отдела организации социальных выплат № 1 управления по Кировскому району ГКУ СО «ГУСЗН Самарского округа».

«Боец не должен оставаться один ни на поле боя, ни в мирной жизни. У каждого из них должна быть возможность найти свое место в жизни после возвращения с фронта. История Михаила Ермакова — это как раз тот случай, когда человек взял инициативу в свои руки, а государство его поддержало. Социальный контракт - инструмент адаптации, который даёт ветерану возможность перевести боевой опыт и дисциплину в гражданскую профессию. Важно, что для участников СВО действует приоритетный порядок и не учитываются доходы - значит, помощь приходит быстрее и без бюрократических барьеров. Мы всегда говорим ребятам: не бойтесь пробовать, мы вас поддержим», - подчеркнул руководитель регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО Андрей Колотовкин.

Напомним, что социальный контракт - это соглашение между гражданином и органами социальной защиты, по которому государство оказывает финансовую помощь, а получатель обязуется выполнить определённые условия: трудоустроиться, пройти обучение, открыть своё дело или вести личное подсобное хозяйство. Его заключают на срок от 3 до 12 месяцев, а ещё 12 месяцев после завершения проводят мониторинг уровня доходов семьи и осуществления предпринимательской, трудовой деятельности, ведения личного подсобного хозяйства.

Фото: "Волжская коммуна"