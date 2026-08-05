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В Тольятти стартовал гандбольный турнир Спартакиады народов России

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С 5 по 14 августа в Тольятти пройдут соревнования по мужскому гандболу, а с 16 по 25 августа — по женскому гандболу среди сильнейших игроков страны в рамках Спартакиады народов России.

С 5 по 14 августа в Тольятти пройдут соревнования по мужскому гандболу, а с 16 по 25 августа — по женскому гандболу среди сильнейших игроков страны в рамках Спартакиады народов России. Матчи будут проходить на базе универсального спортивного комплекса «Олимп» (Приморский бульвар, 49). Здесь же работает аккредитационный центр Спартакиады.

Сборные регионов сформированы на базе клубов Суперлиги и Высшей лиги чемпионата России по гандболу с привлечением перспективной молодежи. Двенадцать мужских команд разделены на две группы и в течение шести дней сыграют по круговой системе. Затем стартует стадия на выбывание: команды, занявшие места с 1 по 8, разыграют медали в четвертьфиналах, полуфиналах и финале, а сборные, оказавшиеся в нижней части таблицы, поборются в утешительном турнире за 9–12 места.

В турнире примут участие команды: Московская область («Чеховские медведи»), Саратовская область (СГАУ-Саратов), Санкт-Петербург («Зенит»), Волгоградская область (КАУСТИК), Ставропольский край («ВиктОр»), Краснодарский край (СКИФ), Москва (ЦСКА), Челябинская область («Динамо-Сунгуль»), Пермский край («Пермские медведи»), Татарстан («Зилант»), Астраханская область («Динамо Астрахань»), Омская область («Скиф»). В скобках указаны клубы, на базе которых собраны сборные регионов.

Внимание специалистов и болельщиков привлечет новое поколение игроков. На тольяттинской площадке ожидается выступление лучших по итогам завершившегося сезона, среди которых: лучший вратарь Дмитрий Холмов, левый крайний Дмитрий Ионов, правый крайний Иван Ерканов (все — Москва), правый полусредний Никита Каменев и разыгрывающий Александр Аркатов (оба — Пермский край).

Вход на трибуны «Олимпа» на игры группового этапа и четвертьфиналов свободный. На полуфиналах и финальных матчах будет действовать программа «Зритель»: вход по бесплатным билетам, которые можно получить после предварительной регистрации.

Сразу после завершения мужских игр «Олимп» примет женские сборные регионов (16–25 августа). Составы также будут собраны из игроков ведущих профессиональных клубов страны. Ожидается плотная борьба за медали.

«Тольяттинский гандбол, тольяттинская «Лада» — это, наверное, процентов 80 российского женского гандбола. Какую команду в Суперлиге ни возьми — практически в каждой играют наши воспитанники, — отмечает олимпийская чемпионка, президент ГК «Лада» Ирина Близнова. — А мужской гандбол такого уровня в нашем регионе не видели много лет, это будет очень интересно для нашей публики. Фавориты понятны: ЦСКА, «Медведи» из Чехова и Перми. Но интрига в том, что многие команды выступят без легионеров, усилившись молодежью. Будет очень интересно. Это большой шанс для молодежи проявить себя. Спартакиада открывает дорогу в будущее».

Спартакиада народов России — соревнования с участием сильнейших атлетов страны — проходят с августа по октябрь в семи регионах. Турнир проводится в рамках реализации государственной программы «Спорт России». В 2026 году мероприятиям возвращено историческое название в честь Года единства народов России. В программе — 43 олимпийских вида спорта, самбо и 362 комплекта наград. Ожидается участие более 9 тысяч спортсменов.

Министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев отметил, что соревнования проводятся по поручению Президента РФ Владимира Путина, а их результаты станут основой для формирования национальной команды для подготовки к летней Олимпиаде-2028. Он подчеркнул: «Главным национальным турниром в этом году станет Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов, которая пройдет в августе и в сентябре в семи регионах России по идентичной Олимпийским играм в Лос-Анджелесе 2028 года программе. Это будет первая пристрелка к Играм-2028 и начало отбора в олимпийскую сборную».

В Самарской области состоятся три турнира Спартакиады. Они пройдут в двух городах — Тольятти и Самаре. Помимо гандбола, это будут соревнования по парусному спорту в Тольятти на базе яхт-клуба «Остров сокровищ» с 7 по   14 августа и турнир по пляжному волейболу в Самаре на набережной Волги со 2 по 7 сентября.

«Наш регион имеет успешный опыт проведения крупнейших международных турниров, включая чемпионат мира по футболу и Российско-Китайские молодежные игры. Мы готовы обеспечить высокий уровень организации, логистики и зрительского комфорта. Ожидается, что в соревнованиях в нашем регионе примут участие более тысячи спортсменов и судей», — прокомментировала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Полное расписание, аккредитационные формы и подробная информация доступны на официальном сайте Спартакиады: fd-sport.ru/spartakiada/ 

 

Фото:   Вячеслав Прасолов (ГК "ЛАДА")

Теги: Тольятти

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