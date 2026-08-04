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4 августа команды продемонстрировали навыки управления гидроциклом на Всероссийском чемпионате по водно-моторным соревнованиям среди команд ГИМС МЧС России в Тольятти.
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В Тольятти продолжается XIХ Всероссийский чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд ГИМС МЧС России

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4 августа команды продемонстрировали навыки управления гидроциклом на Всероссийском чемпионате по водно-моторным соревнованиям среди команд ГИМС МЧС России в Тольятти.

В Тольятти продолжается XIХ Всероссийский чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд ГИМС МЧС России. Сегодня команды продемонстрировали навыки управления гидроциклом.

В этом состязании необходимо было показать не только скоростные навыки, но и умелое управление маломерным судном. На гидроцикле участники искусно объезжали расставленные по акватории реки Волги буйки.

На этап выходили поочерёдно все представители команды. Лучше всех на этом этапе справились представители Саратовской области (из Приволжского федерального округа). Второе место – у инспекторов ГУ МЧС России по Московской области (из Центрального федерального округа). Тройку призеров замкнула команда из Челябинской области (Уральский федеральный округ), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Теги: Тольятти

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