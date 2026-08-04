Склад Wildberries в Самаре полностью выгорел после атаки БПЛА

Сортировочно-логистический центр Wildberries в Красноярском районе Самарской области, который подвергся атаке беспилотников утром 2 августа, полностью выгорел. Об этом 4 августа сообщил временно исполняющий обязанности министра промышленности и торговли региона Денис Гурков на оперативном совещании в правительстве области, пишут "Известия".

Он уточнил, что огонь уничтожил все товары, сохранился только административный корпус.

По словам Гуркова, площадь возгорания составила 160 тыс. кв. м из общей площади комплекса в 180 тыс. кв. м. В настоящее время товары первой необходимости перенаправляются на небольшой склад в селе Белозерка Красноярского района.

В регионе уже открыты консультационные пункты для сотрудников логистического центра, которым помогают с трудоустройством, а также горячая линия для продавцов, чьи товары находились на складе.

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Об атаке на логистический центр Wildberries в Самарской области 2 августа сообщили в пресс-службе компании. Уточнялось, что сотрудники объекта не пострадали. В результате случившегося логистические цепочки были перестроены. Теперь прием и отправка товаров будут осуществляться через иные пункты.