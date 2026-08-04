«Крылья Советов» начали выступление в кубке с гостевой победы над махачкалинским «Динамо»

В первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Крылья Советов» в Каспийске на «Анжи Арене» встречались с махачкалинским «Динамо».

Счет в матче открыли самарцы на 15 минуте встречи – дальним красивым ударом мяч в ворота хозяев поля отправил Денис Макаров – 1:0.

На первом минуте второго тайма за фол Михайло Баньяца на Владимире Хубулове в ворота «Крыльев» был назначен пенальти, который реализовал экс-самарец – 1:1.

На 63 минуте встречи с передачи Мартина Крамарича отличился вышедший тремя минутами ранее на замену Джеффри Чинеду – 1:2.

В следующем матче «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимают калининградскую «Балтику». Игра 3 тура Альфа-Банк РПЛ состоится в субботу, 8 августа, в 16:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".