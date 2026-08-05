ДТП в Октябрьском районе Самары с участием четырех автомобилей

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП в Октябрьском районе областного центра с участием четырех автомобилей.

5 августа текущего года в 12:15 водитель автомобиля Nissan Qashqai - мужчина 2006 г.р., осуществляя движение со стороны улицы Масленникова, в сторону улицы Николая Панова, напротив дома 155 по улице Ново-Садовой, не выбрав безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, допустил столкновение с автомобилем Kia Rio, под управлением мужчины 1958 г.р., который отбросило на машину Citroen C4, под управлением мужчины 1988 г.р., впоследствии столкнувшуюся с автомобилем Lexus, под управлением женщины 1981 г.р.

В настоящее время никто из участников ДТП за медицинской помощью не обращался.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области