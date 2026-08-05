«Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» пройдет в Самаре

7 августа в 21:30 на телеканале «Россия» — четвертый выпуск вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг». На этот раз сотни талантливых вокалистов из разных уголков страны примет Самара — город на берегу великой Волги, известный своей щедрой душой и любовью к музыке. Сюда съехались вокалисты не только из Самарской области, но и из других регионов страны и ближнего зарубежья: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Астрахани, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Краснодара, Саратова, Пензы, Ярославля, Челябинска, Надыма, Казани, а также из Беларуси, Абхазии, Казахстана и Узбекистана.

Новый выпуск «Народного кастинга» в Самаре будет не только по-настоящему теплым и искренним, но и полным самых разных мнений и оценок. Телезрителей ждут запоминающиеся вокалисты, неподдельные эмоции и вдохновляющие выступления.