В Сызрани 3 августа пострадала женщина-пешеход

3 августа на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек.

В Сызрани пострадал пешеход. 03.08.2026 в 10:35 73-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, двигался в районе дома 13а по улице Разведочная г. Сызрань со стороны автомобильной дороги М-5 «Урал» в направлении ул. Гаражная, не выполнил требование ПДД РФ уступить дорогу. И допустил наезд на пешехода 52-летнюю женщину, переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение.