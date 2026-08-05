В Молодежном центре обсудили роль молодых избирателей в будущем страны

На площадке Молодежного центра состоялась расширенная панельная дискуссия, посвященная ключевым аспектам участия молодого поколения в избирательных процессах страны. Мероприятие стало открытой диалоговой площадкой, объединившей экспертов и активную молодежь региона.

В фокусе обсуждения оказались: требования молодежной аудитории к выборам, возможные формы участия, социальные лифты и проекты, а также практические инструменты повышения электоральной активности.

Активными участниками диалога выступили представители команды Молодежки Народного фронта Самарской области, которые включились в дискуссию в качестве слушателей и спикеров, предлагая конкретные инициативы по вовлечению молодежи в жизнь страны.

Почетными гостями дискуссии стали:

● Алексей Песков - член Общественной палаты Российской Федерации;

● Павел Покровский - член Общественной палаты Самарской области, сопредседатель регионального штаба Народного фронта Самарской области.

Эксперты отметили высокий уровень подготовки участников и подчеркнули, что именно от позиции молодежи сегодня зависит устойчивое развитие региона и государства в целом.

Организаторы и участники встречи выражают благодарность почетным гостям за содержательную беседу.



«Считаем, что такие встречи - важный шаг к формированию осознанной гражданской позиции. Благодарим организаторов и спикеров за конструктивный диалог!» - подвели итог встречи представители Молодежки Народного фронта Самарской области.