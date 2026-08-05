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Самарцев приглашают принять участие в конкурсе «Отец года – 2026»

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Самарцев приглашают принять участие в конкурсе «Отец года – 2026»

Стартовал прием заявок на конкурс пользовательского видео «Отец года – 2026», который АНО «Национальные приоритеты» проводит при поддержке национального проекта «Семья» во второй раз. В прошлом сезоне в конкурсе приняли участие более 980 семейных команд, к народному голосованию присоединилось свыше 25 тысяч россиян. Семь партнеров наградили в специальных номинациях более 30 отцов.

Всё, что делается вместе с папой, почему-то особенно весело и интересно. Мяч ловить или рыбу, строить космические корабли или домик для куклы. Не нужно быть идеальным, чтобы быть хорошим отцом. Достаточно просто быть рядом, ведь время, проведенное с папой, – бесценно.

Чтобы стать участником конкурса «Отец года – 2026», необходимо снять или выбрать из семейного архива видеоролик продолжительностью до двух минут, где папы проводят время с детьми: играют, учат, погружаются в хобби дочерей и сыновей, исследуют вместе новое. Затем нужно опубликовать ролик на личной странице в социальной сети «ВКонтакте», поставить хештег #отецгода2026 и заполнить анкету в сообществе конкурса.  

Прием заявок продлится по 13 сентября 2026 года. С 24 сентября по 5 октября состоится народное голосование и экспертная оценка, по итогам которой будут определены пять финалистов. А кому достанется титул «Отец года» скажут дети: они соберутся вместе 13 октября и дадут честную и беспристрастную оценку. Открытая, неподдельная реакция детей придаст финалу особую живость и надолго останется в памяти. Итоги конкурса будут опубликованы в День отца, 18 октября.

Победителя ждет крутой приз и почетное звание «Отец года». Кроме этого, партнеры конкурса определят специальные номинации, в которых они отметят лучшие, по их мнению, видео и наградят подарками.

Титулом «Отец года – 2025» был награжден Максим Костандов, многодетный отец из Челябинской области. В качестве приза он получил отдых для всей семьи в отеле сети Cosmos Hotel Group. Для поездки Костандовы выбрали Екатеринбург, с которым у супругов связано много воспоминаний. Также ролик Костандовых отметил партнер конкурса – бренд спортивной одежды RANK: в качестве подарка Максим получил набор спортивной одежды. Позже вся семья приняла участие в съемках социального ролика «Умноженная любовь» в Москве.

Подробнее об условиях участия в конкурсе «Отец года – 2026» можно узнать на сайте отецгода2026.рф.

Чтобы забот было меньше, а счастливых моментов – больше, родителей по всей стране поддерживает национальный проект «Семья». Он включает уже известные программы для семей с детьми, показавшие свою эффективность, как, например, материнский капитал или социальный контракт, а также новые, которые помогают улучшать качество жизни семей с детьми. Ежегодная семейная выплата, детские комнаты в вузах, прокат предметов первой необходимости для новорожденных, различные выплаты, компенсация части расходов на аренду жилья – вот неполный список мер поддержки, которыми могут воспользоваться папы и мамы. Все это делает путь к родительству не только желанным, но и возможным – для каждого, кто мечтает о большой и крепкой семье.

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