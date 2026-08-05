В Промышленном районе Самары 16-летний водитель электросамоката сбил малыша

4 августа текущего года на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек.

В Промышленном районе Самары в 20:10 водитель электросамоката – 16-летний молодой человек, осуществляя движение вдоль ул. 22 Партсъезда со стороны Московского шоссе, в направлении ул. Стара-Загора, в районе дома № 166, допустил наезд на 4-летнего пешехода, который двигался по тротуару в сопровождении матери. Пострадавший 4-летний ребёнок на автомобиле скорой медицинской помощи доставлен в больницу.