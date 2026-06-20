В Самарской области компанию оштрафовали за отмененный концерт Стаса Михайлова

Мировой суд Самарской области встал на сторону покупательницы билетов на выступление народного артиста России Стаса Михайлова, которое так и не состоялось. С ООО «Рокфест» в пользу потребителя взыскано 67,5 тыс. рублей, включая компенсацию морального вреда и штраф. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Поводом для разбирательства стал концерт, запланированный на 22 апреля 2024 года. Женщина приобрела билеты в качестве подарка родственникам к 8 Марта, но организатор несколько раз переносил дату мероприятия, а затем и вовсе его отменил. Как установил суд, на протяжении двух лет женщина безуспешно пыталась добиться возврата денег — компания оставляла ее обращения без ответа.

После этого потребитель обратилась в местное управление Роспотребнадзора. Ведомство провело проверку, зафиксировало нарушения и обратилось в суд с иском в защиту ее интересов.

Мировой судья судебного участка № 120 судебного района Чапаевска признал доводы истца обоснованными. Длительное игнорирование претензий со стороны «Рокфеста» суд расценил как грубое нарушение законодательства о защите прав потребителей.

В итоге с компании были взысканы стоимость билетов, неустойка за просрочку, убытки, компенсация морального вреда, а также предусмотренный законом штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано, пишет Коммерсантъ-Волга.