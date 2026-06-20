В России выпустят «Черную книгу» растений

Российские ученые разрабатывают «Черную книгу» растений, угрожающих сельскому и лесному хозяйству. Об этом сообщил РИА Новости директор единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин.

«"Черную книгу" инвазивных видов уже в этом году с коллегами из академии наук завершим», — отметил эколог.

Закондырин рассказал, что в настоящее время ведется работа по формированию самой «Черной книги». Речь идет о более чем полутысячи видов растений, отметил он.

Как напомнил эколог, ранее также были опубликованы обновленные издания Красных книг по животным и по растениям — в 2021 и 2024 годах.

О разработке «Черной книги» растений стало известно в апреле. Работа над книгой началась в соответствии с госзаданием, утвержденным Минприроды России совместно с экспертами РАН.