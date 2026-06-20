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В субботу, 20 июня, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в областном татарском национальном празднике «Сабантуй — 2026». В этом году он отмечается в Самаре в 37 раз.
Вячеслав Федорищев принял участие в областном татарском национальном празднике «Сабантуй»
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Вячеслав Федорищев принял участие в областном татарском национальном празднике «Сабантуй»

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В субботу, 20 июня, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в областном татарском национальном празднике «Сабантуй — 2026». В этом году он отмечается в Самаре в 37 раз.

В субботу, 20 июня, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в областном татарском национальном празднике «Сабантуй — 2026». В этом году он отмечается в Самаре в 37 раз. По традиции Сабантуй прошел в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Праздник объединил представителей татарской общины, гостей из разных муниципалитетов региона и соседних субъектов.

Глава региона поздравил собравшихся с народным праздником, который стал традицией для Самарской области – многонационального края, где проживают представители самых разных культур и народов, подчеркнув его особое значение в Год единства народов России.

«В светлый праздник мы вместе, мы рядом. Мы живем в большой многонациональной стране. Наш Президент Владимир Владимирович Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. И мы здесь, в Самаре, живем по-настоящему как одна большая семья – семья дружная, крепкая», – сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор выразил признательность главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову и Правительству Республики Татарстан за поддержку и совместную работу.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, присутствовавший на празднике, зачитал приветствие Рустама Минниханова гостям и участникам Сабантуя.

«Дорогие друзья, уважаемые соотечественники! От имени Государственного Совета, Правительства Республики Татарстан, от всех татарстанцев и от себя лично сердечно поздравляю вас с татарским народным праздником Сабантуй.<…> Он напоминает нам о том, что истинная сила народа – в его единстве, верности традициям и нравственным ориентирам. Пусть праздничные майданы, сабантуи станут местом радостных встреч, будут проникнуты духом сплочения и подарят вдохновение для новых трудовых свершений. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и процветания», – говорится в приветственном адресе.

Со своей стороны, Василь Шайхразиев выразил слова благодарности губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву. Он отметил, что два субъекта, «взявшись за руки, смотря в одном направлении, поддерживая друг друга, идут вперед и являются одними из ведущих регионов Российской Федерации».

«Сплочение народов, народные праздники, гуляния имеют особый смысл, – подчеркнул заместитель Премьер-министра Республики Татарстан. – Нам очень приятно здесь жить, созидать, работать, быть членами одной большой семьи – Самарской области и нашей Родины – России. Поэтому я призываю всех быть едиными, быть верными, быть преданными».

Отметим, в Самарской области проживает свыше 95 тыс. татар. В регионе зарегистрировано 15 татарских национально-культурных объединений, в 11 школах ведется преподавание татарского языка и литературы, более 25 лет действует школа «Яктылык» с углубленным изучением татарского языка и литературы.

Напомним, что Сабантуй – один из главных народных праздников татар, который отмечают в честь окончания весенних полевых работ. Он способствует развитию народных талантов, знаний традиций, фольклора татарского народа, богатства и красоты татарского языка, воспитывает любовь к этому культурному наследию.

В этом году в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина были организованы народные гуляния, выступления творческих коллективов, ярмарка мастеров и традиционные состязания: татарская национальная борьба на поясах «Көрәш», футбольный турнир, бои с мешками на бревне, лазание на столб, перетягивание каната, конкурсы для самых сильных, ловких и веселых.

Глава региона осмотрел площадки праздника. Особое внимание было уделено поддержке участников специальной военной операции. Все желающие смогли принять участие в акциях в поддержку российских военнослужащих.

«В этот замечательный, светлый праздник самое важное внимание – нашим ребятам. Они настоящие герои, которые сейчас по-настоящему защищают нашу большую, великую страну», – акцентировал Вячеслав Федорищев, передав низкий поклон всем, кто выполняет задачи специальной военной операции.

На площадке помощи военнослужащим состоялась передача 30 автомобилей, приобретенных для добровольческого отряда «БАРС». В формировании гуманитарной помощи приняли участие члены Самарской региональной творческой общественной организации «Дуслык» («Дружба») – для бойцов в зону специальной военной операции также будут отправлены беспилотные летательные аппараты.

«Наша победа точно будет, будет скоро. Победа будет за нами», – сказал руководитель области.

На Сабантуе глава региона вручил заслуженные награды активистам татарских общественных объединений.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты Самара

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