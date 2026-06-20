Жители Самары купили более 327 тонн высокобелковой продукции в первом квартале 2026 года

В компании «Логика молока» выяснили, что жители Самары продолжают активно выбирать продукты с высоким содержанием белка. За первый квартал 2026 года в городе приобрели более 327 тонн творога и греческого йогурта, а по объему потребления Самара вошла в десятку исследуемых городов.



Одним из лидеров по темпам роста спроса стал мягкий творог в баночке. За январь–март 2026 года спрос на продукт в Самаре увеличился на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более высокие показатели зафиксированы в Перми (+229%), Челябинске (+202%) и Липецке (+200%). В целом по России спрос на мягкий творог в баночке в первом квартале 2026 года вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Также в Самаре вырос спрос на прессованный творог на 13% год к году. Лидерами по темпам роста стали Липецк (+88%), Уфа (+69%) и Челябинск (+63%). В целом по России спрос на прессованный творог за январь–март 2026 года увеличился на 16% год к году.



Положительную динамику показал и греческий йогурт. В первом квартале 2026 года продажи в Самаре выросли на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По этому показателю город занял третье место среди всех исследуемых городов, уступив только Волгограду (+133%) и Калининграду (+92%). В целом по России продажи греческого йогурта в первом квартале 2026 года выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



За первый квартал 2026 года жители Самары приобрели 327 тонн высокобелковой продукции. По объему потребления среди исследуемых городов Самара заняла 5-е место. Лидером рейтинга стала Москва, где за январь–март было куплено 1 292 тонны творога и греческого йогурта. В первую тройку также вошли Санкт-Петербург (856 тонн) и Новосибирск (430 тонн).