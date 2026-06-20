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Старшеклассникам дали совет, какие украшения выбрать на выпускной в 2026 году

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Старшеклассникам дали совет, какие украшения выбрать на выпускной в 2026 году

Выпускной давно перестал быть вечером исключительно про платье. Сегодня все больше внимания уделяется деталям, а украшения становятся полноценной частью стилизации. Они помогают сделать образ более собранным, индивидуальным и визуально завершенным. О том, какие модели особенно востребованы в этом сезоне и как собрать гармоничный выпускной образ, рассказала категорийный директор SOKOLOV Таисия Изнова.


По словам эксперта, за последние годы заметно изменился и сам подход к выпускному стайлингу. Вместо сложных вечерних комплектов девушки все чаще выбирают более современные и носибельные сочетания, которые будут актуальны и после праздника.
Традиционно главным акцентом остаются серьги – именно они находятся ближе всего к лицу и чаще всего становятся заметной деталью на фотографиях. Однако предпочтения постепенно смещаются от классических вечерних моделей к более современным акцентным каффам, которые декорируют ухо полностью или частично и делают стилизацию более сложной и современной.


Одним из главных трендов выпускного сезона в 2026 году становится жемчуг. Он одновременно выглядит нарядно и остается универсальным с точки зрения стиля. Деликатные украшения мягко дополняют внешний вид, более акцентные добавляют ему характер, а многослойные сочетания жемчуга способны превратить даже лаконичный наряд в полноценный вечерний выход.


Параллельно усиливается тренд на изделия, работающие с силуэтом. В этом сезоне особенно актуальны сложные чокеры, боди-чейны, кросс-боди украшения и слэйв-браслеты, которые подчеркивают кисть и делают силуэт более женственным. Такие детали помогают даже минималистичному платью выглядеть более цельно.


Среди изделий, которые легко вписываются практически в любой выпускной образ, эксперт выделяет тонкие теннисные браслеты, нити из микрожемчуга, а также украшения с кружевным эффектом из тонких цепей и «парящих» кристаллов. А если стилизации хочется добавить больше выразительности, акцент можно сделать на зоне шеи с помощью дутых чокеров-обручей или сочетаний с длинными кулонами в одном цвете металла.


Отдельное внимание сегодня уделяется многослойности. Она уже перестала быть просто трендом и стала частью современной базы в стайлинге. Главное правило таких сочетаний – сохранять визуальное единство. Если стилизация строится вокруг акцентных металлических украшений без камней, лучше придерживаться объемных глянцевых форм. Для романтичной эстетики особенно хорошо работают сочетания с жемчугом одного оттенка, а в минималистичных выходах гармонично смотрятся украшения в едином цвете металла или камней.


«Одна из самых частых ошибок при подготовке к выпускному – слишком спокойные украшения. Лаконичные повседневные модели могут визуально упростить вечерний образ, поэтому выпускной становится отличным поводом для более выразительных стилистических решений. При этом важно сохранять баланс: изделия должны дополнять образ и поддерживать его стилистику, а не перетягивать внимание на себя», — отмечает Таисия Изнова.

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