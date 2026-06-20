Мурашко: россияне могут бесплатно провериться на наследственную дислипидемию

Каждый россиянин может провериться на наследственные формы дислипидемии. Об этом 20 июня сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишут "Известия".

«Сегодня каждый человек может пройти тестирование, скажем, на наследственные формы дислипидемии. Есть специальный анализ, его можно провести раз в жизни», — сказал он.

Мурашко отметил, что существует специальный анализ, который достаточно сдать один раз в жизни. По его словам, это позволяет выявить предрасположенность к заболеваниям и с помощью современных медицинских технологий и лекарственной терапии предотвратить раннее развитие инфарктов и инсультов.