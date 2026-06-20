Я нашел ошибку
Главные новости:
В Минздраве рассказали о доступных для россиян обследованиях по ОМС.
Мурашко: россияне могут бесплатно провериться на наследственную дислипидемию
18 июня на реке Сок в поселке Калмыковка Красноярского района утонула девочка 2013 года рождения. Поисковые работы проводили водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения.
На реке Сок в поселке Калмыковка утонула девочка
В номинации «Опера» главную театральную премию страны получила опера «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха. Музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик – Евгений Хохлов, режиссёр-постановщик, художник-постановщик, художник по костюмам – Иван Складчиков.
САТОБ стал обладателем «Золотой Маски» сезона 2024-2025
20 июня под председательством губернатора Вячеслава Федорищева состоялось расширенное заседание Наблюдательного совета Самарского университета имени С.П. Королева.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание Наблюдательного совета Самарского университета им. С.П. Королева и вручил медали лучшим выпускникам
Температура воздуха 21 июня в Самаре ночью +14, +16°С, днем +21, +23°С.
21 июня в  регионе дождливо, до  +24°С
В субботу, 20 июня, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в областном татарском национальном празднике «Сабантуй — 2026». В этом году он отмечается в Самаре в 37 раз.
Вячеслав Федорищев принял участие в областном татарском национальном празднике «Сабантуй»
22 июня 1941 года. Дата, которая есть в истории каждой семьи. День, когда началась Великая Отечественная война, унесшая 27 миллионов жизней.
Свеча Памяти: с 2004 года в День памяти и скорби по всей России зажигают свечи
Сегодня, 19 июня, в 12:34 в пожарно-спасательный отряд № 35 филиал облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Самара - Бугуруслан.
На автодороге Самара - Бугуруслан автомобиля Hyundai Starex съехал в кювет 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.44
1.53
EUR 84.17
1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Виталий Шабалатов поздравил медиков региона с профессиональным праздником
Бесплатная пешеходная экскурсия по Самаре для семей с детьми
Более 400 жителей региона сдали кровь во Всемирный день донора
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Мурашко: россияне могут бесплатно провериться на наследственную дислипидемию

253
В Минздраве рассказали о доступных для россиян обследованиях по ОМС.

Каждый россиянин может провериться на наследственные формы дислипидемии. Об этом 20 июня сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишут "Известия".

«Сегодня каждый человек может пройти тестирование, скажем, на наследственные формы дислипидемии. Есть специальный анализ, его можно провести раз в жизни», — сказал он.

Мурашко отметил, что существует специальный анализ, который достаточно сдать один раз в жизни. По его словам, это позволяет выявить предрасположенность к заболеваниям и с помощью современных медицинских технологий и лекарственной терапии предотвратить раннее развитие инфарктов и инсультов.

 

Теги: Медицина Россия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Покровский умер на 72-м году жизни.
20 мая 2026, 20:19
Умер заслуженный деятель науки РФ, академик РАН Вадим Покровский
Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Покровский умер на 72-м году жизни. Общество
1214
Определить риски раннего старения в Центрах медицины здорового долголетия сможет любой желающий с 18 лет, сообщил РИА Новости Алексей Москалев.
16 апреля 2026, 22:45
РИА Новости: россиян с 18 лет будут обследовать на риски раннего старения
Определить риски раннего старения в Центрах медицины здорового долголетия сможет любой желающий с 18 лет, сообщил РИА Новости Алексей Москалев. Общество
982
Вакцины от разных видов рака, разработанные российскими учеными, планируют включить в программу ОМС.
25 февраля 2026, 23:36
Мишустин сообщил о планах включить вакцины от рака в программу ОМС
Вакцины от разных видов рака, разработанные российскими учеными, планируют включить в программу ОМС. Здравоохранение
1416
Здравоохранение
В Минздраве рассказали о доступных для россиян обследованиях по ОМС.
20 июня 2026  21:33
Мурашко: россияне могут бесплатно провериться на наследственную дислипидемию
253
Расходы россиян на поддержание здоровья выросли на четверть
20 июня 2026  11:38
Расходы россиян на поддержание здоровья выросли на четверть
534
В преддверии Дня медицинского работника в Самаре состоялась церемония торжественного возложения цветов к скульптурной композиции «Наследие и наставничество».
19 июня 2026  20:59
В Самаре прошло мероприятие, посвященное наставничеству в медицине
904
В Тольятти состоялось чествование медицинских работников
19 июня 2026  10:29
В Тольятти состоялось чествование медицинских работников
583
В России предложили установить гарантированный стандарт зарплаты для медработников
19 июня 2026  10:17
В России предложили установить гарантированный стандарт зарплаты для медработников
631
Врач-офтальмолог Ольга Жукова:
18 июня 2026  19:18
Близорукость начинается раньше: что должны знать родители о гаджетах
995
Аспирантка СамГМУ Юлия Комарова разработала проект по улучшению интерфейсов «мозг-компьютер» (ИМК) с помощью персонализированной магнитной стимуляции для преодоления нестабильности.
18 июня 2026  15:48
Аспирантка СамГМУ разработала проект по улучшению интерфейсов «мозг-компьютер»
946
15 июня во всех отделениях Самарской областной клинической станции переливания крови прошли праздничные мероприятия, посвященные чествованию доноров
18 июня 2026  14:54
Более 400 жителей региона сдали кровь во Всемирный день донора
1112
В Самарской области продолжается модернизация первичного звена здравоохранения.Так, в городском округе Чапаевск началось строительство модульной врачебной амбулатории в поселке Садово-Дачный.
18 июня 2026  14:43
Жители Чапаевска будут получать медпомощь в современных условиях
940
В России с 1 сентября изменятся правила предоставления платных медуслуг
17 июня 2026  10:04
В России с 1 сентября изменятся правила предоставления платных медуслуг
857
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В четверг, 18 июня, в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» прошел первый этап Конференции Самарского регионального отделения партии «Единая Россия».
18 июня 2026  22:20
Стратегические решения: Вячеслав Федорищев провел конференцию реготделения партии «Единая Россия»
1360
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
18 июня 2026  13:17
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
1393
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
18 июня 2026  12:52
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
1716
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
18 июня 2026  10:01
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
573
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
16 июня 2026  11:17
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
739
Весь список