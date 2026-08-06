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В Самаре аптечная корзина подешевела до 6865 рублей

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в Самаре аптечная корзина подешевела до 6865 рублей

В июле аптечный рынок показал положительную динамику: средний рост продаж по десяти товарным группам составил около 10% в рублях. При этом средняя стоимость аптечной корзины по 28 городам снизилась до 6976 руб. — примерно на 1%.

#Ослабление роли простудных препаратов

Средства от простуды и гриппа показали самый слабый рост продаж — около 2%. Их доля в продажах сократилась на 4,4 п.п. в рублях и на 6,2 п.п. в упаковках, а цена типовой корзины снизилась на 13%.

#Рост отдельных категорий

Наибольший рост продаж в июле показали:

  • эндокринные препараты: +30%;
  • препараты для сердца и сосудов: +11%;
  • препараты для нервной системы: +11%;
  • контрацептивы: +10%;
  • препараты для ЖКТ: +10%.

Главным драйвером стали эндокринные препараты: их доля в продажах выросла на 12,7 п.п. и достигла 26,3%.

#Слабые категории

Снижения продаж в рублях не зафиксировано ни в одной из десяти категорий. Самую слабую динамику показали:

  • средства от простуды и гриппа: +2%;
  • препараты от аллергии: +2%;
  • препараты для зрения: +8%.

#Средняя цена корзины

Средняя стоимость аптечной корзины по 28 городам составила около 6976 руб.

Самые дорогие аптечные корзины в июле:

  • Омск — 7364 руб.;
  • Санкт-Петербург — 7364 руб.;
  • Воронеж — 7292 руб.

Самые доступные:

  • Ставрополь — 6622 руб.;
  • Ижевск — 6724 руб.;
  • Тверь — 6737 руб.

Больше всего цены выросли в Красноярске (+4%), Рязани (+2%) и Липецке (+2%). Наибольшее снижение зафиксировано в Краснодаре (-7%), Мурманске (-5%) и Пензе (-4%).

#Изменение цен на категории

Сильнее всего подорожали корзины препаратов от боли и воспаления (+7%), лекарств от инфекций (+3%) и средств для сердца и сосудов (+3%). Наиболее заметно подешевели средства от простуды и гриппа (-13%) и препараты для нервной системы (-2%).

#Структура рынка

Наибольшая доля продаж в рублях пришлась на эндокринные препараты — 26,3%, препараты для сердца и сосудов — 21,6%, средства для ЖКТ — 14,6%. В упаковках лидировали препараты для сердца и сосудов с долей 24,8%, средства для ЖКТ — 18,1% и препараты для нервной системы — 11,6%.

#Ключевой вывод

В июле продажи выросли во всех десяти товарных группах, в среднем прибавив около 10% в рублях. Основным драйвером рынка стали эндокринные препараты, тогда как средства от простуды и аллергии показали наиболее слабую динамику. Несмотря на рост продаж, средняя стоимость аптечной корзины по 28 городам снизилась примерно на 1%.

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