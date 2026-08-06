Самарчанка возглавляла преступную группу по установлению фиктивных инвалидностей за взятку

В Специализированный отдел судебных приставов по Самарской области ГМУ ФССП России поступил исполнительный документ о взыскании уголовного штрафа в размере 1 миллион 700 тысяч рублей.

Должница занимала должность руководителя бюро медико-социальной экспертизы в г. Самара. Злоупотребляя своими должностными полномочиями, возглавляла преступную группу по установлению фиктивных инвалидностей за взятку.

Кроме того, с целью незаконного получения выплат по инвалидности, не имея на то оснований, оформила инвалидность себе и своему супругу.

После раскрытия преступной схемы, суд приговорил женщину к лишению свободы на срок 11 лет, а также к уголовному штрафу в размере 1 миллион 700 тысяч рублей.

«В срок для добровольной оплаты должница решение суда не исполнила. Судебный пристав вынес постановление об ограничении права выезда за пределы РФ, наложил арест на автомобиль Киа Сорента принадлежащий должнице, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму 204 тысячи рублей», — комментирует начальник спецотдела судебных приставов по Самарской области ГМУ ФССП России Ирина Амеличкина.

Принудительные меры, принятые судебным приставам, положительно повлияли на исполнение судебного решения, уголовный штраф, оплачен должником в полном объеме.