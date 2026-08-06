В РФ предложили возвращать деньги за услуги риелторов в случае обмана

МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили возвращать деньги за услуги риелторов в случае обмана. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы к третьему пакету мер по противодействию кибермошенничеству.

По информации издания, силовики предлагают возвращать деньги за услуги риелторов, если суд признает сделку недействительной. Окончательная позиция по инициативе не сформирована, в частности, Генпрокуратура предлагает дождаться доклада Росреестра, который выступает против включения подобной меры в антифрод-пакет, хотя в целом поддерживает необходимость регулирования деятельности риэлторов.

Отмечается, что после усиления антифрод-процедур мошенники все чаще выбирают преступления, связанные с отчуждением недвижимости.