76% самарцев при увольнении по собственному желанию заранее информируют руководство

В опросах SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, имеющие опыт увольнения по собственному желанию, и менеджеры по персоналу из города.

76% самарцев, желая уволиться, заранее сообщают работодателю о своем намерении. 24% сотрудников извещают начальство непосредственно в момент подачи заявления.



О намерении покинуть компанию заранее сообщают 79% женщин и 72% мужчин.



Наиболее дисциплинированы в этом вопросе молодые сотрудники до 35 лет — 82% из них предупреждают руководство заблаговременно, а среди респондентов старше 45 лет — 69%.



Среди обладателей среднего профессионального образования заранее уведомляют о планах 79%, а среди горожан с высшим — 70%.



С ростом уровня дохода культура увольнения меняется: предупреждают работодателя заранее 73% граждан с заработком до 100 тысяч рублей и 83% среди тех, кто получает от 150 тысяч.



Менеджеры по персоналу в целом разделяют такой подход: 78% HR-специалистов полагают, что сотрудник должен сообщить о желании уйти как можно раньше (судя по комментариям, лучше всего — за месяц). И только каждый пятый кадровик (20%) считает, что в соответствии с ТК РФ можно объявить об увольнении непосредственно в момент подачи заявления.



По уверениям 35% опрошенных, от последнего увольнения по собственному желанию его можно было удержать. Причем готовность остаться чаще демонстрируют мужчины (38% против 32% среди женщин).



23% респондентов до 35 лет уверены, что могли бы остаться в компании, если бы им предложили другие условия, среди респондентов старше 45 лет таких 39%.



От возможного увольнения чаще всего можно удержать сотрудников, зарабатывающих от 100 до 150 тысяч рублей (44%).



На каких условиях увольняющиеся готовы остаться? В первую очередь, это повышение заработной платы — такой способ удержания назвали 60% респондентов. На втором месте — изменение отношения со стороны руководства и разрешение конфликтов внутри коллектива (16%). На третьем месте — снижение нагрузки и улучшение условий труда (по 14%). Карьерный рост упомянули 9%, соблюдение ранее данных обещаний — 4%.



Время проведения: 18—31 июля 2026 года