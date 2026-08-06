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Тольяттинка-курьер мошенников предстанет перед судом

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Тольяттинка-курьер мошенников предстанет перед судом

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней безработной жительницы с. Васильевка Ставропольского района Самарской области. Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Прокурор представит суду доказательства того, что 06.03.2026 обвиняемая, вступив в преступный сговор с неустановленными лицами и выполняя роль курьера, похитила у 52-летнего жителя г. Тольятти 1,9 млн рублей, убедив его несовершеннолетнюю дочь передать деньги.

Кроме того, она пыталась похитить у 77-летнего пенсионера 2,4 млн рублей, однако последний, распознав мошенничество, передал курьеру пакет с нарезанными листами из газет и журналов.

На имущество обвиняемой и ее расчетные счета наложен арест.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу.

В отношении иных участников уголовное дело выделено в отдельное производство.

Теги: Мошенники

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