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Жительница Самарского региона стала жертвой мошенников при покупке авиабилетов

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Жительница Самарского региона стала жертвой мошенников при покупке авиабилетов

По информации ГУ МВД России по Самарской области: жительница Самарского региона, запланировав в отпуске путешествие, нашла в интернете объявление о продаже билетов на международный рейс по привлекательной стоимости. В ходе общения через мессенджер с неизвестным женщине предложили приобрести авиабилеты на авиарейс, оплатив их часть милями (бонусными баллами авиакомпании), а остальную половину денежными средствами. Жительница Клявлинского района, введенная в заблуждение, следуя указаниям мошенников, перевела через приложение денежные средства в размере более 67 000 рублей.

Спустя время продавец перестал выходить на связь. Не дождавшись билетов, женщина обратилась за помощью в полицию. Следственным отделением  МО МВД России «Клявлинский» по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают: в интернете часто можно увидеть рекламу сайтов, на которых предлагают приобрести авиабилеты по низким ценам. Поддельные сайты, под видом популярных авиаперевозчиков обманывают граждан, обещая им большие скидки, а в действительности путём обмана лишают покупателей их сбережений. Будьте осторожны! Перед покупкой проверьте, давно ли создан сайт.  Обратите внимание, проверяет ли сайт точность заполнения личных данных. Есть ли возможность выбрать ряд и место в самолете. Помните, мошенники стараются как можно скорее перевести посетителя на страницу оплаты. Низкая цена должна насторожить! Стоимость авиабилетов у разных компаний может различаться в пределах 5–10%. Однако если цена слишком низкая, например на 40% ниже рыночной, то есть вероятность, что сайт фишинговый.

Теги: Мошенники

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