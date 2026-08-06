Прокуратура Самары пресекла нарушения при поставках продуктов в образовательные учреждения

Прокуратура города Самары провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности организации, оказывающей услуги по питанию в образовательных учреждениях областного центра.

Установлено, что между учреждениями образования и организацией-поставщиком заключены контракты на поставку готовой пищи и продуктов. Однако в ходе надзорных мероприятий выявлен факт приема и использования пищевой продукции животного происхождения без обязательных ветеринарных сопроводительных документов.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура города внесла руководителю компании представление об их устранении.

Кроме того, в отношении юридического и должностного лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ (перевозка продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов).

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворена, виновные оштрафованы на 330 тысяч рублей.

После принятых прокуратурой мер все нарушения устранены. Поставки продуктов приведены в соответствие с требованиями закона.