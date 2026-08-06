Правительство РФ работает над формированием новой модели управления наукой

Правительство Российской Федерации продолжает масштабную работу по формированию новой модели управления научно-технологическим развитием страны. По итогам стратегической сессии, посвященной совершенствованию системы координации в научной и промышленной сферах, председатель правительства Михаил Мишустин дал ряд ключевых поручений, направленных на усиление синхронизации между научными исследованиями, технологическими разработками и реальными потребностями промышленности, пишет МК.

Новая модель призвана ликвидировать разрывы между фундаментальной наукой и прикладными решениями, а также обеспечить более эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на инновации.

Одним из центральных пунктов поручений стала разработка «дорожной карты» по созданию планов развития технологий, которую правительство ожидает к 27 октября текущего года. Этот документ будет содержать четкую информацию об ответственных ведомствах, конкретных технологиях, сроках их внедрения и необходимых ресурсах. К подготовке «дорожной карты» привлечены профильные министерства, Российская академия наук, а также госкорпорации.

Кроме того, Министерству науки и высшего образования поручено подготовить проект порядка формирования приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий. Этот документ станет основой для долгосрочного планирования государственных инвестиций в исследования и разработки, позволяя сконцентрировать ресурсы на наиболее критически важных для страны областях, таких как микроэлектроника, искусственный интеллект, новые материалы и биотехнологии. Утверждение четких приоритетов должно снизить распыление средств и повысить конкурентоспособность российской продукции на мировых рынках.

Особое внимание в поручениях Мишустина уделено финансовому обеспечению инновационной сферы. Правительству предстоит доработать план мероприятий, необходимых для привлечения дополнительного финансирования в разработки, с участием Минобрнауки, Минэкономразвития, Минпромторга, Минфина, Минтранса и Российской академии наук. Реализация этого плана должна создать условия для увеличения доли внебюджетных инвестиций в научно-технологическую сферу, включая механизмы государственно-частного партнерства и налоговые стимулы для бизнеса, вкладывающего средства в НИОКР.