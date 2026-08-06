Я нашел ошибку
Главные новости:
Правительство РФ работает над формированием новой модели управления наукой
Правительство РФ работает над формированием новой модели управления наукой
открытая квалификация «КАРДО» ждет райдеров и спортсменов из Самарской области
Открытая квалификация «КАРДО» ждет райдеров и спортсменов из Самарской области
Тольяттинка-курьер мошенников предстанет перед судом
Тольяттинка-курьер мошенников предстанет перед судом
Прокуратура Самары пресекла нарушения при поставках продуктов в образовательные учреждени
Прокуратура Самары пресекла нарушения при поставках продуктов в образовательные учреждения
Жительница Самарского региона стала жертвой мошенников при покупке авиабилетов
Жительница Самарского региона стала жертвой мошенников при покупке авиабилетов
В РФ предложили возвращать деньги за услуги риелторов в случае обмана
В РФ предложили возвращать деньги за услуги риелторов в случае обмана
В Самаре изменили время работы фонтанов со звуковым и музыкальным сопровождением
В Самаре изменили время работы фонтанов со звуковым и музыкальным сопровождением
76% самарцев при увольнении по собственному желанию заранее информируют руководство
76% самарцев при увольнении по собственному желанию заранее информируют руководство
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.93
-0.2
EUR 93.19
-0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия в День физкультурника пройдут в большинстве городов и районов Самарской области
В Самаре будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Весь список
  • Персональные данные

Правительство РФ работает над формированием новой модели управления наукой

76
Правительство РФ работает над формированием новой модели управления наукой

Правительство Российской Федерации продолжает масштабную работу по формированию новой модели управления научно-технологическим развитием страны. По итогам стратегической сессии, посвященной совершенствованию системы координации в научной и промышленной сферах, председатель правительства Михаил Мишустин дал ряд ключевых поручений, направленных на усиление синхронизации между научными исследованиями, технологическими разработками и реальными потребностями промышленности, пишет МК. 

Новая модель призвана ликвидировать разрывы между фундаментальной наукой и прикладными решениями, а также обеспечить более эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на инновации.

Одним из центральных пунктов поручений стала разработка «дорожной карты» по созданию планов развития технологий, которую правительство ожидает к 27 октября текущего года. Этот документ будет содержать четкую информацию об ответственных ведомствах, конкретных технологиях, сроках их внедрения и необходимых ресурсах. К подготовке «дорожной карты» привлечены профильные министерства, Российская академия наук, а также госкорпорации. 

Кроме того, Министерству науки и высшего образования поручено подготовить проект порядка формирования приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий. Этот документ станет основой для долгосрочного планирования государственных инвестиций в исследования и разработки, позволяя сконцентрировать ресурсы на наиболее критически важных для страны областях, таких как микроэлектроника, искусственный интеллект, новые материалы и биотехнологии. Утверждение четких приоритетов должно снизить распыление средств и повысить конкурентоспособность российской продукции на мировых рынках.

Особое внимание в поручениях Мишустина уделено финансовому обеспечению инновационной сферы. Правительству предстоит доработать план мероприятий, необходимых для привлечения дополнительного финансирования в разработки, с участием Минобрнауки, Минэкономразвития, Минпромторга, Минфина, Минтранса и Российской академии наук. Реализация этого плана должна создать условия для увеличения доли внебюджетных инвестиций в научно-технологическую сферу, включая механизмы государственно-частного партнерства и налоговые стимулы для бизнеса, вкладывающего средства в НИОКР. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области установят 37 светофоров
5 августа 2026  13:50
В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области установят 37 светофоров
575
В Правительстве Самарской области обсудили меры поддержки работников Wildberries и предпринимателей
5 августа 2026  13:35
В Правительстве Самарской области обсудили меры поддержки работников Wildberries и предпринимателей
624
В Самаре не будет концерта на площади Куйбышева в День города
5 августа 2026  11:59
В Самаре не будет концерта на площади Куйбышева в День города
553
Во вторник, 4 августа, на рассмотрение в рамках оперативного совещания в областном правительстве был вынесен вопрос о действии принципа «равный равному» при работе с вернувшимися участниками СВО.
4 августа 2026  20:07
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по трудоустройству ветеранов СВО в Самарской области
1011
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одной из тем стала подготовка к предстоящему отопительному сезону.
4 августа 2026  18:45
Вячеслав Федорищев оценил подготовку к отопительному сезону
909
Весь список