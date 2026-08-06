В Самаре изменили время работы фонтанов со звуковым и музыкальным сопровождением

Все фонтаны Самары будут работать до 22:00 кроме понедельника: в этот день будут проводится профилактический осмотр. Световое оформление на всех фонтанах, которые оснащены свето-звуковым оборудованием, будет работать до 23:00, музыкальное сопровождение — до 22:00 на фонтанах «40 лет Победы в Великой Отечественной войне», возле бассейна ЦСКА ВВС на набережной и в микрорайоне «Крутые Ключи». Пока неизвестно, на какое время будет изменен режим. Мэр Самары отметил, что это полностью зависит от погоды, пишет 63.ру.