Четверо пострадали в ДТП с Ставропольском районе

5 августа на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек.



83-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 210740, двигался по автодороге «Тольятти-Ташелка». В пути следования, на 27 км указанной автодороги, на перекрестке неравнозначных дорог, не уступил дорогу транспортному средству Lada Vesta, под управлением 22-летнего водителя, который двигался по автодороге «Тольятти-Ташелка» в направлении г. Тольятти, имея преимущество в движении, и допустил с ним столкновение. После столкновения автомобиль ВАЗ 210740 продолжил движение и допустил съезд в правый кювет по ходу движения. Водителю ВАЗ 210740 назначено амбулаторное лечение, 78-летняя женщина-пассажир того же автомобиля госпитализирована. Водителю и 22-летней женщине-пассажиру Lada Vesta оказана разовая помощь.