В Сызранском районе водитель слетел в кювет и врезался в дорожный знак

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло 5 августа в 14:55 в Сызранском районе. 33-летний водитель, управляя транспортным средством ВАЗ 21144, двигался по автодороге «Объездная с. Старая Рачейка» в направлении с. Кузоватово Ульяновской области. В пути следования, на 2 км указанной автодороги, не справился с управлением автомобиля, допустил съезд в левый по ходу движения кювет и совершил наезд на препятствие, в виде дорожного знака, с последующим опрокидыванием. Водитель и 38-летний пассажир госпитализированы.

