Бригада врачей ,в составе которой самарский хирург, спасла жизнь бойца СВО с ранением сердца

Врач-хирург из Самары Михаил Лежнев, добровольно отправившийся в зону специальной военной операции, совместно с коллегами спасли жизнь тяжелораненого военнослужащего. Уникальная операция, проведённая в полевых условиях, позволила бойцу выжить после сочетанного ранения головы, груди, живота и конечностей, включая сквозное повреждение сердца.

‍Михаил Лежнев подписал контракт в феврале 2025 года и уже через два месяца оказался на передовой в составе полевого госпиталя на Времевском направлении. Вместе с ним в бригаде работали врач- торакальный хирург, травматолог и анестезиолог.

В один из дней в госпиталь доставили бойца с проникающим ранением сердца и живота. Состояние оценивалось как крайне тяжёлое: спутанное сознание, значительная кровопотеря, продолжающееся внутреннее кровотечение.

«У него было сквозное повреждение сердца, проникающее ранение живота с повреждением печени, желудка и поджелудочной железы», - рассказал Михаил Лежнев.

Операция длилась около двух часов. Хирурги одновременно работали на груди, животе и конечностях, проводя стабилизацию переломов. Условия были далеки от стационарных - госпиталь располагался в неприспособленном помещении. Однако, по словам врача, для принятия решения было достаточно УЗИ и рентгена.

«Продолжающееся кровотечение с повреждением сердца - пациент просто не доехал бы до стационара, он погиб бы в пути», - пояснил хирург.

Сразу после завершения операции бойца эвакуировали в Мариуполь на искусственной вентиляции лёгких, не приводя в сознание. Впоследствии он прошёл лечение в различных медицинских учреждениях, включая Военно-медицинскую академию.

Михаил Лежнев поддерживал связь с пациентом: «Он жив, здоров. Повторная операция на сердце ему не потребовалась. Боец проходит восстановление».

До отправки в зону СВО Михаил Лежнев работал врачом-хирургом и эндоскопистом в нескольких больницах Самарской области, в том числе в больнице имени Семашко, в железнодорожной больнице, в частной самарской клинике и в Чапаевской городской больнице.

Свой опыт и сложнейший случай Михаил Лежнев представил на докладе хирургическому обществу в Самаре. За проявленный профессионализм и спасение жизни военнослужащего он награждён премией «Призвание».

«Пока идёт война - остаёмся здесь. Приехал, помогал и буду помогать», - отметил врач о своём решении оставаться на передовой.

Фото: минздрав СО