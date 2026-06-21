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Кинотеатр «Художественный» приглашает самарцев на показ военной драмы «Каруза»

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22 июня самарский кинотеатр «Художественный» приглашает на показ пронзительной военной драмы «Каруза» (6+).

День памяти и скорби - 22 июня 2026. 85 лет назад началась самая страшная война в истории нашей страны. Этот день навсегда останется в наших сердцах как символ мужества, стойкости и великой утраты.

В память о тех событиях кинотеатр «Художественный» приглашает на показ пронзительной военной драмы «Каруза» (6+). Это история о дружбе мальчика и его верной собаки, которые ищут еду для жителей блокадного Ленинграда.

Фильм — напоминание о том, какой ценой досталась Победа, и о силе человеческого духа даже в самые тёмные времена.

Присоединяйтесь к кинопоказу, чтобы вспомнить и почтить память героев.

 22 июня в 13:00

5+

 

Фото:   минкульт СО

 

Теги: Самара

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