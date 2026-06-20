Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание Наблюдательного совета Самарского университета им. С.П. Королева и вручил медали лучшим выпускникам

Сегодня, 20 июня, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева состоялось расширенное заседание Наблюдательного совета Самарского университета имени С.П. Королева. В мероприятии очно и в формате видеоконференцсвязи приняли участие заместитель Министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, вице-президент РАН Сергей Чернышев, члены наблюдательного и попечительского советов университета, руководители ведущих предприятий региона.

Открывая заседание, председатель набсовета, глава региона Вячеслав Федорищев отметил важность очного формата встречи, позволяющего предметно обсудить результаты и планы университета. «Знаем, что стратегия выверена, и здесь только по тактике можно дополнения привнести. Благодарен всем, кто сейчас работает с нами в формате видеоконференцсвязи», – подчеркнул он, отметив внимание участников к развитию вуза.

Одним из главных вопросов повестки стало обсуждение стратегии развития университета по обеспечению подготовки инженерных кадров и проведению научных разработок, направленных на достижение технологического лидерства.

С подробным докладом выступил ректор университета Владимир Богатырев. Он отметил, что сегодняшнее заседание Наблюдательного и Попечительского советов – это важнейший этап в определении вектора развития о университета на ближайшие годы.

Ректор поблагодарил губернатора Вячеслава Федорищева и всех членов совета за предметный, глубокий разговор и поддержку инициатив.

«Главным итогом стало утверждение Стратегии развития университета как одного из ведущих инженерных вузов страны. Для нас это не просто документ, а дорожная карта, которая позволит нам к 2036 году выйти на уровень национальной инженерной школы мирового уровня, сфокусированной на киберфизических системах, авиации, космонавтике и робототехнике, – сказал он. – Мы отчетливо понимаем вызов сегодняшнего дня: технологии меняются стремительно, и университет обязан быть не просто поставщиком знаний, а генератором передовых технических решений и актуальных компетенций».

В новой стратегии, по словам Владимира Богатырева, сделан акцент на цифровую трансформацию образовательных программ, внедрение модулей по искусственному интеллекту во все инженерные специальности и тесную кооперацию с госкорпорациями и высокотехнологичным бизнесом. «Особое внимание уделим созданию цифровой платформы для трудоустройства и индивидуальному сопровождению талантливых студентов», – дополнил ректор.

В ходе заседания, в свою очередь, руководители ведущих предприятий региона отметили значимость стратегии вуза.

«Рад, что у университета такие сильные партнеры, – сказал Вячеслав Федорищев. – Самое главное – помимо фундамента советской инженерной школы, которая до сих пор является лучшей, постоянно искать новые возможности для учета тех технологических шагов, которые были сделаны и на производствах, и в университете, чтобы наши ребята были самыми конкурентоспособными. Люди конкурируют между собой в профессиях, будучи на разных континентах, создавая продукты, которые поднимаются в космос или в небо. Нам нужно сделать все, чтобы наши были самые лучшие».

Кроме того, на заседании также были рассмотрены планы по расширению сотрудничества с индустриальными партнерами, участию в национальных и федеральных проектах, перспективы развития инфраструктуры университета.

Глава региона поблагодарил участников за возможность обсуждения и призвал продолжать предметную работу с университетом. «Услышать от вас одобрение, а главное – прикладные предложения и дополнения, важно и для ректора, и для меня как губернатора, потому что мы сильны своими университетами. Это фундамент нашего будущего благополучия», – резюмировал Вячеслав Федорищев.

Сегодня на площадке Самарского университета имени С.П. Королева также состоялась церемония награждения выпускников. Вячеслав Федорищев вручил медали Губернатора Самарской области «За особые успехи в профессиональном образовании» 29 бакалаврам и магистрам, которые на протяжении всего периода учебы в университете учились исключительно на «отлично».

«Для меня большая честь ежегодно поддерживать нашу давнюю традицию и вручать эту награду самым талантливым, самым сильным, самым образованным и трудолюбивым выпускникам. Когда школьники делают первый взрослый шаг, поступая в университет, – это важно. Но, вступив в этот этап, не сдать, не потерять желание учиться и пройти этот путь так достойно, как вы, – это очень дорогого стоит, – сказал Вячеслав Федорищев. – Это залог вашего будущего и будущего ваших семей. Потому что только талантливые, образованные люди, получившие лучшие знания, становятся профессионалами своего дела, определяют развитие своих сфер. Каждый из вас – это буквально те самые будущие звезды, ученые, руководители».

Вячеслав Федорищев призвал выпускников не терять связь с университетом и регионом. «Вы получили хорошее образование, за вас конкурируют между собой предприятия разных регионов. Но знайте, что вы выпускники Самарской области. Поздравляю вас с такими выдающимися результатами и желаю, чтобы ваша дальнейшая жизнь также проходила под знаменем трудолюбия и успеха», – сказал руководитель области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области