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Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание Наблюдательного совета Самарского университета им. С.П. Королева и вручил медали лучшим выпускникам

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20 июня под председательством губернатора Вячеслава Федорищева состоялось расширенное заседание Наблюдательного совета Самарского университета имени С.П. Королева.

Сегодня, 20 июня, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева состоялось расширенное заседание Наблюдательного совета Самарского университета имени С.П. Королева. В мероприятии очно и в формате видеоконференцсвязи приняли участие заместитель Министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, вице-президент РАН Сергей Чернышев, члены наблюдательного и попечительского советов университета, руководители ведущих предприятий региона.
Открывая заседание, председатель набсовета, глава региона Вячеслав Федорищев отметил важность очного формата встречи, позволяющего предметно обсудить результаты и планы университета. «Знаем, что стратегия выверена, и здесь только по тактике можно дополнения привнести. Благодарен всем, кто сейчас работает с нами в формате видеоконференцсвязи», – подчеркнул он, отметив внимание участников к развитию вуза.
Одним из главных вопросов повестки стало обсуждение стратегии развития университета по обеспечению подготовки инженерных кадров и проведению научных разработок, направленных на достижение технологического лидерства.
С подробным докладом выступил ректор университета Владимир Богатырев. Он отметил, что сегодняшнее заседание Наблюдательного и Попечительского советов – это важнейший этап в определении вектора развития о университета на ближайшие годы.
Ректор поблагодарил губернатора Вячеслава Федорищева и всех членов совета за предметный, глубокий разговор и поддержку инициатив.
«Главным итогом стало утверждение Стратегии развития университета как одного из ведущих инженерных вузов страны. Для нас это не просто документ, а дорожная карта, которая позволит нам к 2036 году выйти на уровень национальной инженерной школы мирового уровня, сфокусированной на киберфизических системах, авиации, космонавтике и робототехнике, – сказал он. – Мы отчетливо понимаем вызов сегодняшнего дня: технологии меняются стремительно, и университет обязан быть не просто поставщиком знаний, а генератором передовых технических решений и актуальных компетенций».
В новой стратегии, по словам Владимира Богатырева, сделан акцент на цифровую трансформацию образовательных программ, внедрение модулей по искусственному интеллекту во все инженерные специальности и тесную кооперацию с госкорпорациями и высокотехнологичным бизнесом. «Особое внимание уделим созданию цифровой платформы для трудоустройства и индивидуальному сопровождению талантливых студентов», – дополнил ректор.
В ходе заседания, в свою очередь, руководители ведущих предприятий региона отметили значимость стратегии вуза.
«Рад, что у университета такие сильные партнеры, – сказал Вячеслав Федорищев. – Самое главное – помимо фундамента советской инженерной школы, которая до сих пор является лучшей, постоянно искать новые возможности для учета тех технологических шагов, которые были сделаны и на производствах, и в университете, чтобы наши ребята были самыми конкурентоспособными. Люди конкурируют между собой в профессиях, будучи на разных континентах, создавая продукты, которые поднимаются в космос или в небо. Нам нужно сделать все, чтобы наши были самые лучшие».
Кроме того, на заседании также были рассмотрены планы по расширению сотрудничества с индустриальными партнерами, участию в национальных и федеральных проектах, перспективы развития инфраструктуры университета.
Глава региона поблагодарил участников за возможность обсуждения и призвал продолжать предметную работу с университетом. «Услышать от вас одобрение, а главное – прикладные предложения и дополнения, важно и для ректора, и для меня как губернатора, потому что мы сильны своими университетами. Это фундамент нашего будущего благополучия», – резюмировал Вячеслав Федорищев.
Сегодня на площадке Самарского университета имени С.П. Королева также состоялась церемония награждения выпускников. Вячеслав Федорищев вручил медали Губернатора Самарской области «За особые успехи в профессиональном образовании» 29 бакалаврам и магистрам, которые на протяжении всего периода учебы в университете учились исключительно на «отлично».
«Для меня большая честь ежегодно поддерживать нашу давнюю традицию и вручать эту награду самым талантливым, самым сильным, самым образованным и трудолюбивым выпускникам. Когда школьники делают первый взрослый шаг, поступая в университет, – это важно. Но, вступив в этот этап, не сдать, не потерять желание учиться и пройти этот путь так достойно, как вы, – это очень дорогого стоит, – сказал Вячеслав Федорищев. – Это залог вашего будущего и будущего ваших семей. Потому что только талантливые, образованные люди, получившие лучшие знания, становятся профессионалами своего дела, определяют развитие своих сфер. Каждый из вас – это буквально те самые будущие звезды, ученые, руководители».
Вячеслав Федорищев призвал выпускников не терять связь с университетом и регионом. «Вы получили хорошее образование, за вас конкурируют между собой предприятия разных регионов. Но знайте, что вы выпускники Самарской области. Поздравляю вас с такими выдающимися результатами и желаю, чтобы ваша дальнейшая жизнь также проходила под знаменем трудолюбия и успеха», – сказал руководитель области.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

 

Теги: Самара

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