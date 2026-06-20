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САТОБ стал обладателем «Золотой Маски» сезона 2024-2025

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В номинации «Опера» главную театральную премию страны получила опера «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха. Музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик – Евгений Хохлов, режиссёр-постановщик, художник-постановщик, художник по костюмам – Иван Складчиков.

В номинации «Опера» главную театральную премию страны получила опера «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха. Музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик – Евгений Хохлов, режиссёр-постановщик, художник-постановщик, художник по костюмам – Иван Складчиков.

Торжественная церемония состоялась 20 июня на сцене «Омского государственного музыкального театра».

«Золотая Маска» в номинации «Опера» — это новое достижение театра. Высокая оценка профессионального сообщества - результат работы всего коллектива Шостакович Опера Балет! От души поздравляю каждого, горжусь быть частью команды театра имени великого Шостаковича!», - Евгений Хохлов, дирижёр-постановщик оперы, художественный руководитель и главный дирижер театра.

Премьера оперы состоялась 5 сентября 2024 года. Подробная информация о постановке и её авторах здесь:

 

Фото:   пресс-служба САТОБ

Теги: Самара

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