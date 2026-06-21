Полицейские и общественники регионе организовали для детей  встречи с сотрудником кинологической службы

В Самарской области полицейские и общественники организовали для юных жителей региона профориентационные встречи с сотрудником кинологической службы.

В Тольятти и Чапаевске, в рамках Всероссийской акции «Каникулы с общественным советом» и в преддверии Дня образования кинологической службы в системе МВД России, в гости к детям из лагеря дневного пребывания пришли инспекторы-кинолог с их верными помощниками – служебными собаками и представителе Общественных советов при территориальном органе внутренних дел.

Сотрудники полиции рассказали ребятам об особенностях и преимуществах своей профессии, по каким направлениям они работают, об условиях содержания служебных собак, рационе, методах дрессировки и достижениях при несении службы.

В продолжение встречи кинологи продемонстрировали мастерство дрессировки. Наблюдая за быстрыми, четкими действиями служебных собак дети убедились, что от них не уйдет ни один нарушитель.

После показательных выступлений юные гости интересовались критериями отбора животных и какие породы подходят на службу в полицию.

Ярким моментом мероприятия для ребят стала возможность погладить собак и сфотографироваться с ними

В завершение встреч мальчишки и девчонки поблагодарили организаторов за интересную и полезную информацию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: .пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области