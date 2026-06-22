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Вячеслав федорищев обратился к самарцам в связи с Днем памяти и скорби

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Вячеслав федорищев обратился к самарцам в связи с Днем памяти и скорби

Дорогие ветераны!

Уважаемые жители Самарской области!

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, ставшая тяжелейшим испытанием для нашего народа, немеркнущим символом бессмертного подвига, стойкости, мужества и патриотизма советских людей.

Спустя 85 лет мы с болью в сердце вспоминаем о тех, кто ценой жизни выполнил свой долг по защите Родины, обо всех погибших от рук нацистских палачей и их пособников, о замученных в концлагерях, умерших в тылу от голода и лишений.

Мы обязаны сделать все, чтобы подобная трагедия никогда больше не повторилась. День памяти и скорби еще раз напоминает нам о необходимости обеспечивать высокую обороноспособность нашей страны, укреплять ее экономический, научно-технический, человеческий потенциал, твердо отстаивать национальные интересы.

Наш исторический опыт учит, что Россия не может позволить себе быть слабой. Сегодня наши защитники Отечества, герои специальной военной операции, продолжая дело, начатое солдатами Великой Победы, вновь сражаются   с нацизмом, поднявшим голову на территории Украины и в ряде западных стран.

Уверен, несмотря на все попытки недругов нанести нам стратегическое поражение, исказить нашу историю, посеять рознь среди народов России, мы отстоим правду, свободу и мир на родной земле, сохраним и укрепим наше бесценное достояние – народное единство.

От всей души желаю нашим дорогим ветеранам, всем жителям Самарской области здоровья, благополучия, долгих и счастливых лет жизни под мирным небом нашей Отчизны!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

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