23–24 июня пройдёт областная творческая лаборатория для руководителей детских и молодёжных театральных коллективов

23–24 июня в Театре для детей и молодежи «Мастерская» пройдёт областная творческая лаборатория для руководителей детских и молодёжных театральных коллективов. Название говорит само за себя - «От замысла до воплощения». Здесь не будет общих слов - только практика, разборы и поиск работающих решений.

Мероприятие проходит в рамках фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», который с 2019 года объединяет театры всего Приволжского федерального округа. Самарская область в проекте - одна из самых активных: только в этом сезоне от региона подано 265 заявок, а это больше трёх тысяч участников из 33 муниципальных образований.

Итоги VII сезона фестиваля уже подведены. Самарская область снова в числе лидеров: театр «DragLAB - больше, чем театр» занял третье место в номинации «Лучший молодёжный спектакль», а его руководитель Семён Гуськов получил приз за лучшую режиссёрскую работу.

Ведущие лаборатории: Мальцев Александр Александрович, главный режиссер театра для детей и молодежи «Мастерская»; ведущие артисты театра для детей и молодежи «Мастерская»; Гуськов Семен Игоревич, руководитель и режиссер молодежного театра «DragLAB - больше, чем театр».

В программе - теория и практика, показ музыкального спектакля «Аленький цветочек» по сказке С.Т. Аксакова, творческая встреча молодежным театром «DragLAB - больше, чем театр», победителем регионального этапа фестиваля.

Участники - руководители детских и молодежных театральных коллективов и студий Самарской области, победители и дипломанты региональных этапов разных лет фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

Два дня. Одна сцена. И сотня идей, которые ждут воплощения.

Организатор - Агентство социокультурных технологий при поддержке Министерства культуры Самарской области.