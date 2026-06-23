Летний градус напряжения: из-за чего сотрудники ссорятся в жару

Летом офис превращается в пространство постоянных компромиссов. Жара влияет не только на самочувствие сотрудников, но и на атмосферу в офисе. Обычные бытовые мелочи: кондиционер, открытое окно, запах еды или деловой дресс-код — становятся поводом для раздражения и конфликтов. Об этом говорится в исследовании Level Group.

Как показал опрос среди более чем тысячи офисных сотрудников, главный летний повод для споров — вовсе не рабочие задачи. На первом месте оказались кондиционеры и открытые окна. О таких конфликтах рассказали 54% респондентов, а каждый третий признался, что сам хотя бы раз становился их инициатором.

Причина таких разногласий вполне объяснима. Комфортная температура для разных людей может существенно отличаться. Пока одна часть коллектива пытается спастись от жары и просит сделать воздух прохладнее, другая надевает свитер даже в разгар лета и старается держаться подальше от сплита. Дополнительные разногласия возникают и вокруг открытых окон. Сотрудники, которые сидят рядом, чаще жалуются на сквозняки, шум и пыль, тогда как их коллеги считают проветривание необходимым условием комфортной работы. Впрочем, не для всех этот вопрос становится проблемой: 30% участников опроса сообщили, что сталкиваются с такими ситуациями редко, а 16% заявили, что в их офисах подобных конфликтов не возникает вовсе.

Еще один сезонный раздражитель — запахи. Их отметили 32% опрошенных. В жаркую погоду аромат еды, парфюма или еды ощущается заметно сильнее, особенно в небольших помещениях, переговорных и лифтах.

Отдельная история — офисный дресс-код. Более половины участников исследования (56%) рассказали, что в их компаниях действует дресс-код. Еще у 32% такие требования существуют формально. При этом каждый третий опрошенный сотрудник признался, что хотя бы раз нарушал правила из-за жары. Для многих людей проблема заключается не только в самих ограничениях. В жаркую погоду гораздо сложнее поддерживать привычный офисный образ: одежда быстрее мнется, намокает, теряет аккуратный вид, а высокая температура добавляет дискомфорта в течение рабочего дня. Для тех, кто регулярно общается с клиентами или участвует во встречах, вопрос внешнего вида становится особенно чувствительным. Поэтому неудивительно, что летом сотрудники чаще задумываются о более свободном дресс-коде.

Помимо бытовых неудобств, жара влияет и на работу техники. Более половины опрошенных (56%) сталкивались летом с перегревом оборудования. Для 20% респондентов эта проблема возникает регулярно, еще для 36% — время от времени. Компьютеры, мониторы, серверное оборудование, проекторы, принтеры и даже зарядные устройства выделяют тепло во время работы. Если сотрудников много, а помещение плохо проветривается, дополнительный нагрев становится вполне ощутимым. В результате в офисе становится душнее, а техника может работать менее стабильно.

Повышенная температура в помещении отражается не только на настроении сотрудников, но и на их продуктивности. Так, 40% опрошенных признались, что в жаркие дни чаще задумываются о том, чтобы поработать из дома или переместиться в коворкинг. Еще 26% отмечают, что начинают чаще делать перерывы — например, выходить на улицу или задерживаться в зоне отдыха, чтобы ненадолго сменить обстановку и передохнуть от духоты.

«Жара действительно влияет на концентрацию сотрудников. В такие дни людям сложнее удерживать внимание к деталям, а вероятность ошибок возрастает даже при выполнении привычных задач. Это еще раз подтверждает, что комфортная рабочая среда напрямую связана не только с самочувствием сотрудников, но и с эффективностью работы всей команды», — отметила HR-директор Level Group Валентина Романова.

По мнению участников исследования, снизить летнее напряжение в офисе можно довольно простыми способами. Около 28% респондентов считают самым эффективным решением договоренности о проветривании. Еще 22% выступают за гибкую настройку кондиционеров по зонам. По 18% опрошенных назвали важными большее количество кулеров и воды, а также возможность чаще работать удаленно. Введение летнего дресс-кода поддержали 6% участников опроса.